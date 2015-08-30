Сьогодні у зоні АТО бойовики практично дотримувалися режиму припинення вогню - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

«З 6 ранку і до 18 години вздовж усієї лінії розмежування було три випадки порушення перемир’я на Артемівському напрямку. Так, майже о пів на 3 дня та близько 17 години незаконні збройні формування хаотично зі стрілецької зброї вели вогонь по опорному пункту сил АТО в районі селища Лозове. А о 16.25 поблизу цього ж населеного пункту бойовики били з гранатомету по українських підрозділах», - сказано у повідомленні.

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Крім того, на Артемівському напрямку, на тимчасово не підконтрольній українськими військами території, бойовики декілька разів відкривали вогонь між своїми позиціями. О 13.09 українські спостерігачі зафіксували роботу ворожого великокаліберного кулемету неподалік селища Логвинове в напрямку населеного пункту Калинівка. А близько 15.00 зі стрілецької зброї невідомі відкрили вогонь у селищі Новоолександрівка.

Сьогодні, 30 серпня, в зоні АТО незаконні збройні формування практично дотримувалися режиму припинення вогню. З 6 ранку... Posted by Прес-центр АТО on 30 серпня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що протягом минулої доби у зоні АТО бойовики суттєво зменшили кількість обстрілів українських позицій.

При цьому Лисенко зазначив, що в штабі АТО не знають, з чим пов'язано вчорашнє різке зменшення бойовиками провокаційних обстрілів.