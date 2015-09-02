За добу в зоні АТО поранений військовослужбовець

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, один отримав поранення. Поранення цього бійця сталосябіля селища Кримське Новоайдарського району Луганської області", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня в зоні АТО почав діяти режим тиші. Напередодні запровадження цього режиму 31 серпня в зоні АТО поранення отримали 5 військових.