За добу в зоні АТО поранений військовослужбовець
14:26, 02 вересня 2015Війна
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В зоні АТО за минулу добу загиблих серед військовослужбовців немає, один боєць отримав поранення.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, один отримав поранення. Поранення цього бійця сталосябіля селища Кримське Новоайдарського району Луганської області", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня в зоні АТО почав діяти режим тиші. Напередодні запровадження цього режиму 31 серпня в зоні АТО поранення отримали 5 військових.
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