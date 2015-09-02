Ніч в зоні АТО минула спокійно. Режим тиші зберігається

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "З 18 години і до опівночі бойовики один раз відкривали хаотичний вогонь по позиціях українських військ. Так, близько 23 години, наш опорний пункт у районі селища Кримське в Луганській області бойовики обстріляли зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

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Загалом, упродовж 1 вересня, бойовики 5 разів порушували перемир’я.

"Вже сьогодні – 2 вересня, з опівночі і до 6 ранку також зафіксований 1 випадок застосування ворогом зброї. О пів на першу ночі, зі сторони населеного пункту Жаб’яче, по наших позиціях в Опитному злочинці били з гранатомета", - повідомили в прес-центрі.

"В цілому ж, ніч на 2 вересня вздовж усієї лінії розмежування пройшла спокійно", - підсумували в прес-центрі.