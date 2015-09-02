В зоні АТО при обстрілі мобільної групи по боротьбі з контрабандою загинули волонтер і держслужбовець
Одна з мобільних груп по боротьбі з контрабандою в зоні АТО потрапила в засідку і понесла втрати.
Про це на сторінці у соцмережі повідомив волонтер Родіон Шовкошитний. "У нас втрати. Зведена група, яка в районі Щастя працювала. Яку раніше з СВД бронебійними обстріляли. Чиїх рук справа, здогадуємося", - написав волонтер.
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"В 800 метрах від "нуля" була засідка, напевно, хотіли взяти в полон. Спочатку кинули дві гранати, потім стріляли зі стрілецької зброї. Наші тримали оборону, доки не прибуло підкріплення", - додав Родіон Шовкошитний.
За його інформацією, загинув волонтер і співробітник Держфіскальної служби. Один співробітник СБУ і троє бійців з числа десантників отримали поранення. В даний час подробиці трагедії з'ясовуються, додав волонтер.
У нас втрати.Зведена група, яка в районі Щастя працювала. Яку раніше з СВД бронебійними обстріляли."Знову про...Posted by Rodion Shovkoshytnyi on Tuesday, 1 September 2015
Також інформацію про обстріл підтвердив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.
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