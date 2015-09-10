У Троїцькому на розтяжці терористів підірвалися шестеро військових, один боєць загинув

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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"Останнім часом на Луганщині спостерігається невтішна тенденція підривання військових і мирних жителів на вибухових пристроях. Найближчим часом я планую за участю військових, рятувальників, правоохоронних органів, міжнародних організацій, які займаються розмінуванням, скликати нараду по координації роботи всіх цих органів задля більшої ефективності в питанні розмінування Луганської області", – заявив голова обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції був поранений один військовослужбовець.