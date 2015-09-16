Село Логвинове повністю зруйноване - ОБСЄ
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі заявляє, що село Логвинове повністю зруйноване.
Про це йдеться у звіті за 15 вересня, опублікованому сьогодні.
Зокрема, інструктори ОБСЄ зазначають, що у супроводі офіцерів Збройних сил Російської Федерації зі Спільного центру з контролю та координації відвідали підконтрольне "ДНР" село Логвинове, яке розташоване у 56 км на північний схід від Донецька та 6,5 км на північний захід від Дебальцевого.
Читайте такожВ ОБСЄ озвучили кількість членів моніторингової місії в Україні
Поза межами села, місія чула одну вогневу чергу від застосування крупнокаліберного кулемета на відстані 2-3 км від місця перебування спостерігачів.
"Спеціальна моніторингова місія побачила, що село було повністю зруйноване та покинуте", - йдеться у звіті.
Російські військові повідомили місію, що село стало безлюдним після того, як було серйозно зруйноване внаслідок сильних військових протистоянь у лютому цього року.