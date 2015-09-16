Село Логвинове повністю зруйноване - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті за 15 вересня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, інструктори ОБСЄ зазначають, що у супроводі офіцерів Збройних сил Російської Федерації зі Спільного центру з контролю та координації відвідали підконтрольне "ДНР" село Логвинове, яке розташоване у 56 км на північний схід від Донецька та 6,5 км на північний захід від Дебальцевого.

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Поза межами села, місія чула одну вогневу чергу від застосування крупнокаліберного кулемета на відстані 2-3 км від місця перебування спостерігачів.

"Спеціальна моніторингова місія побачила, що село було повністю зруйноване та покинуте", - йдеться у звіті.

Російські військові повідомили місію, що село стало безлюдним після того, як було серйозно зруйноване внаслідок сильних військових протистоянь у лютому цього року.