"Нормандська четвірка" повинна запитати у Путіна, навіщо він дав команду провести фейкові вибори – Москаль

Про це заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, передає "112 Україна".

"Без дозволу Кремля, може, на обід там сходить (лідер бойовиків Захарченко - УНІАН), решта приймається у Москві. Значить, там прийнято таке рішення. З якою метою? Буде засідання "нормандської четвірки" у Парижі, там потрібно Путіна запитати, чому він дав їм таку команду", - заявив Москаль.

Читайте такожУ ЄС заявляють, що проведення виборів самопроголошеними "ЛНР" та "ДНР" підірве мирний процес

У липні президент Петро Порошенко заявив, що проведення представниками самопроголошених "ДНР" й "ЛНР" місцевих виборів 18 жовтня може мати руйнівні наслідки для деескалації напруги на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Центрвиборчком прийняв рішення про те, що місцеві вибори, призначені на 25 жовтня поточного року, не будуть проводитися на окупованій території у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня поточного року.