Оборона Маріуполя зафіксувала поблизу Білосарайської коси ескадру Чорноморського флоту РФ

"Вчора в територіальних водах України, на відстані 4 морських миль від берега Білосарайської коси прикордонниками була зафіксована міні-ескадра Чорноморського флоту РФ, у складі якої були бойові кораблі, тральщики і малі надводні судна", - йдеться в повідомленні.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила ГО "Оборона Маріуполя".

БРИФІНГ КРИЗОВОГО ЦЕНТРУ «ОБОРОНА МАРІУПОЛЯ» 25.09.15 Минулу добу в межах сектора «М» пройшли спокійно. Спостерігає... Posted by Оборона Маріуполя on 25 вересня 2015 р.

Повідомляється, що кораблі РФ проводили певні провокаційні дії.

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"Після певної проведеної роботи українськими морськими прикордонниками кораблі противника відійшли з місця розташування. Якої-небудь загрози вторгнення в бік Маріуполя не було. Можливо, таким чином, противник проводив розвідку, вивчав реакцію української сторони на вторгнення кораблів у територіальні води України", - додали в організації.

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В організації також повідомили, що минулу добу на маріупольському напрямку пройшли спокійно. При цьому, спостерігається активне переміщення техніки бойовиків.