Бойовики на Донбасі намагалися втягнути сили АТО у збройне протистояння

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

"Близько 16 години на Артемівському напрямку бойовики відкривали вогонь з гранатомету і стрілецької зброї по нашому опорному пункту неподалік селища Зайцеве", - повідомили у прес-центрі.

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Також у районі Зайцевого з тимчасово окупованої території майже о 16.30 найманці "провокуючим" вогнем з гранатомету невдало намагалися втягнути сили АТО у збройне протистояння.

"10 гранат лягли за сто метрів від наших позицій", - зауважили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на Тристоронній зустрічі контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню в перший тиждень нового навчального року.

З того дня терористи суттєво знизили активність.