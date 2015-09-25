Бойовики на Донбасі намагалися втягнути сили АТО у збройне протистояння
Сьогоднішній день у зоні проведення антитерористичної операції минув майже спокійно: з 6.00 і до 18.00 зафіксовано лише один хаотичний обстріл позицій українських військ.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру АТО у Facebook.
"Близько 16 години на Артемівському напрямку бойовики відкривали вогонь з гранатомету і стрілецької зброї по нашому опорному пункту неподалік селища Зайцеве", - повідомили у прес-центрі.
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Також у районі Зайцевого з тимчасово окупованої території майже о 16.30 найманці "провокуючим" вогнем з гранатомету невдало намагалися втягнути сили АТО у збройне протистояння.
"10 гранат лягли за сто метрів від наших позицій", - зауважили у прес-центрі.
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на Тристоронній зустрічі контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню в перший тиждень нового навчального року.
З того дня терористи суттєво знизили активність.