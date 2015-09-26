Упродовж дня у зоні АТО повністю зберігався режим тиші - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Разом із тим, за оперативними даними, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує погіршуватися криміногенна ситуація.

«В першу чергу напади на цивільних осіб, мародерства та грабежі здійснюють озброєнні бойовики, яких практично не можуть контролювати ватажки», - зазначили у штабі.

«У цьому місяці в населеному пункті Приморське зникло двоє місцевих жителів, які їхали машиною з причепом. Через два тижні тіла цих людей було знайдено в селищі Сосновське у власному причепі з кульовими пораненнями в голову. Авто зникло», - йдеться у повідомленні.

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Також у штабі повідомляють, що нещодавно в районі с.Октябрь Новоазовського району, на виїзді на українську сторону бойовики затримали цивільні автомобілі мешканців району з вантажем морепродуктів. Після перевірки документів бойовики конфіскували весь вантаж без будь-яких пояснень.

Упродовж сьогоднішньої доби, з опівночі і до 18 години, в зоні АТО повністю зберігався режим тиші. Не зафіксовано випадк... Posted by Прес-центр АТО on Saturday, September 26, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що упродовж вчорашньої доби, незаконні збройні формування 4 рази цілеспрямовано обстрілювали українські підрозділи, ще 4 рази найманці відкривали провокативний вогонь на тимчасово окупованій території.