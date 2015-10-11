Через скорочення РФ виплат бойовикам між угрупованнями постійно виникають конфлікти - Лисенко

Через скорочення фінансування бойовиків з боку Росії фіксується зниження їхнього рівня дисципліни.

Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожШтаб АТО: проти України триває інформаційно-психологічна війна

Він зазначив: «За даними розвідки, через скорочення фінансування НЗФ з боку Росії, фіксується зниження рівня дисципліни серед бойовиків».

«Внаслідок цього регулярно відбуваються сутички між різними бандформуваннями, що призводить до подальшого погіршення криміногенної ситуації на окупованій території», - сказав речник.

За його словами, в Росії бойовики «нікому не потрібні: між окупованими територіями України і Ростовською областю РФ діє жорсткий прикордонний режим з посиленими фільтраційними заходами».