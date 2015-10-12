ОБСЄ підтверджує відповідність серійних номерів відведеного українською стороною озброєння

Про це йдеться у звіті за вихідні.

"10 жовтня Спеціальна моніторингова місія спостерігала за відведенням українськими Збройними силами артилерійських установок калібром менше ніж 100 мм у місця зберігання (сховища) у відповідності з додатком (про що домовились лідери "нормандської четвірки" 2 жовтня у Парижі - УНІАН) до Комплексу заходів (з виконання Мінських домовленостей), - сказано у звіті.

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Спостерігачі ОБСЄ підтвердили, що "серійні номери цього озброєння відповідали тим, які раніше були надані СММ в інвентарному списку".

Як повідомляв УНІАН, у неділю речник АТО у Луганській області Руслан Ткачук сказав, що на Луганщині відведено артилерію калібру 85 мм від лінії розмежування.