Черговий російський військовослужбовець розповів про "відрядження" на Донбас

Інтерв'ю з ним опубліковано на сайті російського журналіста Олега Кашина.

Варто зазначити, що військовий - сержант-артилерист, заступник командира взводу. Він підписав контракт після проходження військової служби, на яку був призваний у 2013 році.

"Спочатку нас відправили на навчання в Ростовську область на кордон з Україною восени 2014 року. І, починаючи з листопада 2014 року ми жили, по суті, в полі під Новочеркаськом. А оголошено нам все це було на вечірньому строю на самому початку лютого вже. До нас підійшов командир батареї і сказав: "Йдемо", без пояснень. Ми пішли, він вишикував нас біля намету і сказав: "Вранці – о 4 годині ви виїжджаєте в Донецьк", - розповідає ситуацію військовий РФ.

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При цьому він додав, що нікого не примушували, жодних наказів не було, всі погоджувалися їхати на Донбас добровільно.

Крім того, стало відомо, що у складі колони до України було п'ять одиниць техніки "КАМАЗ" і чотири бойові машини, а також 11 осіб. Крім цього, ще боєприпаси, сухпайок.

Відповідаючи на питання журналіста, в якому статусі російські військові перебували на Донбасі, анонімний співрозмовник відповів: "Відрядження" у нас таке було. Нібито під Ростовом ми перебували за офіційною версією".

На Донбасі російські найманці підпорядковувалися місцевому командиру "ДНР" у званні полковника. При цьому базувалися вони, за словами військового, у самому центрі Донецька.

"Взагалі, вийшло, що ми два тижні просиділи в очікуванні в Донецьку на базі – просто так, а потім вже і оголосили перемир'я", - розповів російський найманець.

Крім того, він наголошує, що жодних наказів про повернення в РФ не було, "перемир'я оголосили – всі почали за можливості повертатися".