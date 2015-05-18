Тольяттінський спецназ терміново виводять з України - Генштаб

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних Сил України

Особовий склад з’єднання повертається до пункту постійної дислокації.

Літак, який має передислокуватиросійських військовослужбовців, прибув на аеродром в Міллерово (Ростовська область РФ), звідки найближчим часом вирушить у Самару (РФ).

Читайте такожКомандир затриманих російських спецназівців 4 роки вивчав військову справу в Києві - АП

"Прикметним є той факт, що передислокація російських спецпризначенців розпочалася одразу, як тільки українська сторона продемонструвала усьому світові беззаперечний факт присутності російських військовослужбовців на сході України. Таким чином, Російська Федерація намагається приховати сам факт присутності своїх військовослужбовців на території Донецької та Луганської областей і їх участь у бойовий діях проти українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецпризначенців зі складу диверсійно-розвідувальної групи ворога.