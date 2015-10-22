Бойовики брешуть про обстріли та наступ сил АТО, щоб звинуватити Україну у порушенні Мінських угод - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Будь-яку інформацію, яку повідомляють бойовики треба піддавати максимальній перевірці. Наші військовослужбовці, які виконують бойові завдання в зоні АТО суворо дотримуються Мінських домовленостей і не ведуть вогонь по противнику і звичайно, що немає жодних наступів», - заявив він.

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За словами Мотузяника, бойовики спеціально поширюють неправдиву інформацію щодо обстрілів і наступів сил АТО, щоб дискредитувати українську сторону та звинуватити її у порушення Мінських угод.