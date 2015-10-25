Минулої ночі бойовики обстрілювали позиції сил АТО в районі Пісків - штаб
08:06, 25 жовтня 2015Війна
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Минулої ночі у районі Пісків бойовики обстрілювали сили АТО зенітними установками та гранатометами.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
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"Якщо майже на всій протяжності лінії зіткнення було тихо, то у районі Пісків, розпочинаючи з 2.30 протягом години злочинці гатили по нашим позиціям з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, зенітних установок та гранатометів різних типів", - йдеться у повідомленні.
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