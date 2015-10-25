Минулої ночі бойовики обстрілювали позиції сил АТО в районі Пісків - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

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"Якщо майже на всій протяжності лінії зіткнення було тихо, то у районі Пісків, розпочинаючи з 2.30 протягом години злочинці гатили по нашим позиціям з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, зенітних установок та гранатометів різних типів", - йдеться у повідомленні.