АП: Відтік бойовиків до Сирії не впливає на ситуацію на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

"За нашими оперативними даними, дійсно військовослужбовці Російської Федерації постійно вербують місцевих бойовиків (на Донбасі - УНІАН) задля того, аби вони брали участь у сирійському конфлікті", - сказав він.

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Водночас Мотузяник зауважив, що не може назвати кількість бійців незаконних збройних формувань з Донбасу, які вже погодилися на це чи вже беруть участь у бойових діях у Сирії. "Однак дійсно ми знаємо, що таке вербування відбувається", - додав він.

Говорячи про те, чи внаслідок цього зменшилася активність бойовиків на Донбасі, Мотузяник зазначив, що там постійно діють ворожі диверсійні групи. "Ми знаємо, що у нас періодично військовослужбовці зазнають ушкоджень внаслідок підриву на розтяжках, які встановлюють ці диверсійно-розвідувальні групи. Разом з тим, активних бойових дій ми зараз не фіксуємо. І поодинокі обстріли - не більше 1-2 на добу", - сказав він і додав, що "не став би пов'язувати ці дві події з тим, що відбувається на сході України".

Мотузяник вважає, що "відтік бойовиків до участі у сирійському конфлікті не впливає на те, що відбувається на сході нашої держави".

Як повідомляв УНІАН, напередодні секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що бойовиків на Донбасі активно агітують їхати воювати в Сирію. За його словами, українська розвідка підтверджує інформацію про те, що "відбувається активна агітація серед бойовиків, які мають досвід безпосередньої участі у бойових діях, для того, щоб їх відправляти воювати у Сирію".

30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. Російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів на території Сирії по нібито позиціях терористичної організації "Ісламська держава". РФ підтримує чинну владу Сирії на чолі з президентом Башаром Асадом.