В ОБСЄ заявили про "надзвичайну крихкість" перемир'я

Про це розповів DW заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"На жаль, спостерігачі СММ в останні два тижні знову і знову встановлювали наявність людських жертв. Не в результаті ДТП або підриву на мінах, а через продовження конфлікту, причому з обох сторін. В останні дні ситуація трохи розрядилася, але той факт, що люди гинуть, свідчить про надзвичайну крихкість перемир'я", - зазначив він.

За словами Хуга, повинен бути прикладений максимум зусиль, щоб озброєння залишалися далеко від лінії розмежування.

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Також він підкреслив, що райони біля лінії розмежування буквально нашпиговані мінами і нерозірваними боєприпасами.

"Місцевість поблизу донецького аеропорту, Широкіно, обидва береги річки в Станиці Луганської в цьому сенсі проблематичні. Ми намагаємося переконати обидві сторони, що заміновані території слід обгородити, а цивільне населення навчити, як поводитися в таких умовах. Ми робимо все, щоб мобілізувати кожну зі сторін до розмінування територій", - зазначив заступник голови СММ ОБСЄ.