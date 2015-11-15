З вечора бойовики обстрілювали позиції сил АТО на всіх напрямках - штаб

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

"На Донецькому напрямку найманці вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в бік наших позицій в районі Новгородського, Мар'їнки, Красногорівки, Пісків, Авдіївки і Опитного", - йдеться в повідомленні.

На Артемівському - бойовики вели вогонь в напрямку Зайцевого, Луганського, Попасної, Майорська і Лозового.

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На Маріупольському та Луганському напрямках терористи вели прицільний вогонь із стрілецької зброї по Широкіному і Станиці Луганської.

Всього з учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку зафіксовано 30 обстрілів.