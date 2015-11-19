ОБСЄ: сторони не відвели важке озброєння від лінії зіткнення на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, кількість вибухів, які фіксує місія ОБСЄ, свідчить про те, що не всю зброю було відведено від лінії розмежування.

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"Багато вибухів викликано важким озброєнням, яке повинно бути відведено", - заявив Хуг.

Він закликав обидві сторони поважати ті зобов'язання, які були прийняті в лютому, і відвести важке озброєння від лінії зіткнення.

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Заступник голови місії зазначив, що сторони повинні надати можливість спостерігачам виконувати свою роботу з верифікації відведення озброєнь.

"Сторони повинні забезпечити відведення важкого озброєння в спеціальні зони, які відповідають конкретним критеріям. Незважаючи на те, що СММ ОБСЄ повідомила сторонам, які це критерії, сторони поки цих критеріїв не дотримуються", - зауважив Хуг.