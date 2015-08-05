Матіос: Генштаб РФ розробляв план вторгнення до України з 2013 року (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У липні 2013 року ним було ініційовано розширення повноважень Генштабу щодо координації діяльності усіх федеральних органів виконавчої влади», - повідомив Матіос.

Також він додав, що з грудня 2013 року по лютий 2014 року за допомогою усіх видів медіа-ресурсів РФ організовано та розпочато ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності та негативне викривлення подій на «Євромайдані».

Крім цього, за даними головного військового прокурора, у березні-квітні 2014 року організовано навчання, фінансування, постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки злочинним групам, які під безпосереднім керівництвом розвідувально-диверсійних груп ГРУ, разом із парамілітаризованими формуваннями російського козацтва та укомплектованим громадянами РФ батальйоном «Восток» створили терористичні організації «ДНР» та «ЛНР», здійснивши захоплення адміністративних будівель та ключових об’єктів військової та цивільної інфраструктури.

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У другій половині серпня 2014 року під Іловайськом розгорнулися запеклі бойові дії. Бійці сил АТО потрапили в оточення. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих у полон українських військових на той час не було.

У жовтні 2014 року голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування подій під Іловайськом Андрій Сенченко заявив, що в усіх епізодах Іловайської трагедії загинуло близько тисячі військовослужбовців.

17 квітня цього року головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що на сьогодні документально підтверджена загибель 459 осіб у боях під Іловайськом.