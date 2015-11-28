За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув, п’ятеро поранені - Лисенко
14:20, 28 листопада 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий загинув, п'ятеро поранені.
Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, проте 5 українських військових дістали поранення внаслідок підриву на вибухових пристроях”, - сказав Лисенко.
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За його словами, ситуація в зоні проведення АТО упродовж доби залишалась відносно спокійною.
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