За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув, п’ятеро поранені - Лисенко

14:20, 28 листопада 2015
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий загинув, п'ятеро поранені.  

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, проте 5 українських військових дістали поранення внаслідок підриву на вибухових пристроях”, - сказав Лисенко.

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За його словами, ситуація в зоні проведення АТО упродовж доби залишалась відносно спокійною.

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