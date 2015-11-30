Бойовики в районі Горлівки підтягують до фронту військову техніку - Тимчук

В районі окупованої Горлівки Донецької області фіксується активність бойовиків, які підтягують до фронту озброєння та військову техніку.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Продовжує фіксуватися активність бойовиків на північних і північно-західних околицях н. п. Горлівка. Фактично щодоби обстрілюються позиції сил АТО з боку Гольмовського, Зайцевого й з позицій бойовиків на північ від Майорського авторинку. Вогонь ведеться в основному по позиціях у районі н. п. Дача, Кодема, Шуми та інших ділянок, прилеглих до траси Горлівка-Артемівськ", - написав Тимчук.

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При цьому, за даними ІС, серед бойовиків так званого "Горлівського гарнізону" активно обговорюється "наказ командування" 1-го армійського корпусу ДНР" про перекидання на лінію Горлівка-Дебальцеве додаткових артилерійських і мінометних підрозділів (включаючи підрозділи РСЗВ і САУ)".

Крім того, зазначив Тимчук, "продовжують мусуватися чутки про запланований наступ російсько-терористичних військ на початку грудня".

"На східній околиці Горлівки бойовики підтягують до фронту озброєння та військову техніку. Зафіксоване перекидання бронегрупи терористів (3 од. БМП-2, 2 од. БМП-1 та 3 од. БТР-80)", - написав він.