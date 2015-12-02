Бойовики активно проводять перегрупування своїх сил і засобів - ІС

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив народний депутат, керівник групи "Інформаційне спротив" (ІС) Дмитро Тимчук. Він зазначив, що в ході триваючих активних обстрілів позицій сил АТО і цивільних об'єктів підрозділами російсько-терористичних військ використовуються, крім стрілецького озброєння, також 82-мм і 120-мм міномети, зенітні установки, гранатомети різного типу, штатне озброєння ББМ.

Читайте такожБойовики атакували українських військових у районі Авдіївки - штаб АТО

Також, за даними Тимчука, терористи кілька разів обстріляли населені пункти, що знаходяться під власним контролем.

Крім того, він повідомив, що продовжує фіксуватися активність ДРГ та дрібних піхотних груп бойовиків на передньому краї й на нейтральній смузі (з метою проведення розвідки, мінування місцевості та неочікуваних обстрілів з дальності ефективного вогню).

Зазначається, що відразу на кількох ділянках уздовж лінії розмежування фіксується прибуття на передній край бронетехніки бойовиків (в основному БМП і БТР) – на північ від Саханки, в районі Озерянки, Оленівки та Олександрівки, на ділянці від Красногорівки до району на північ від Авдіївки (на останній ділянці в другій лінії також фіксується присутність танків терористів).

Тимчук також повідомив, що в районі н. п. Донецьк на Мінеральне та Яковлівку по кільцевій дорозі перекинута техніка і бойовики.

За даними Тимчука, в Петровському районі Донецька діє зведений підрозділ ("батальйон") бойовиків, який періодично відкриває вогонь по українських позиціях у районі н. п. Мар'їнка і Красногорівка. В цього підрозділу на озброєнні не менше 5 одиниць 82-мм мінометів, які періодично бойовики переміщують за допомогою кількох вантажівок, а також 7-8 одиниць ББМ.

Крім того, бойовики продовжують перекидати до Донецького аеропорту, на Спартак, Ленінське та район Горлівки підкріплення у вигляді озброєння та живої сили.

Тимчук також зазначив, що бойовики продовжують зміцнювати свої позиції по рубежу Саханка-Дзержинське-Заїченко. З боку Безіменного перекинуто ще 3 ББМ. Група "відмінно озброєних і оснащених бойовиків" (до взводу, 20-25 осіб) прибула в район Заїченко, додав він.

Водночас, за даними ІС, бойовики "ЛНР" продовжують таємно посилювати свої угруповання в районі Стаханова й на північ від Луганська.