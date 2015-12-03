ФСБ РФ розслідує обстріл бойовиками на Донбасі власних позицій – розвідка
У стані алкогольного сп’яніння вони стріляли з мінометів.
Федеральна служба безпеки Росії розслідує випадки порушення дисципліни у так званому "Другому армійському корпусі" бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки України.
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"На теперішній час найгірша ситуація щодо стану військової дисципліни склалась у з’єднаннях та частинах "2 АК". Останній випадок, який призвів до застосування зброї військовослужбовцями у стані алкогольного сп’яніння, зокрема із використанням мінометів для обстрілів власних позицій, розслідується комісією ФСБ РФ", - йдеться у повідомленні.
Додамо, сьогодні стало відомо, що Павлополь і Пищевик на Донеччині перейшли під контроль України.