Бойовики нарощують сили біля Горлівки - ІС

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«Противник продовжує нарощувати (посилювати) свої тактичні групи, зосереджені в районі н. п. Горлівка. При подальшому накопиченні сил і засобів в даному районі може бути сформоване ударна угруповання бойовиків, здатне діяти як на північному (Артемівському) та північно-східному, так і на північно-західному напрямках», - написав він.

Також, за словами Тимчука, терористи продовжують посилювати свої підрозділи, зосереджені в смузі від Спартака й Донецького аеропорту до північних околиць Горлівки.

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«Зафіксоване перекидання в район н. п. Озерянівка бронегрупи бойовиків (кілька одиниць БМП-2). В районі сел. шахти ім. Гагаріна (Глибока) зосереджена посилена мотострілецька рота бойовиків - 8 одиниць ББМ, мінометна батарея (6 одиниць 82-мм автоматичних мінометів 2Б9). Така посилена рота перекинута в район житлового масиву Будівельників (Горлівка), південніше даного району зафіксовано 4 танка терористів (замасковані в приватному секторі)», - повідомив він.

Тимчук також зазначив, що продовжує посилюватися група, розгорнута з рубежу Новоолександрівка – Веселогорівка – Санжарівка.

«В даний район терористи потай перекидають через Ірміно і Стаханов (Алмазний) живу силу (групами по 25-30 чоловік). Протягом вихідних в цей район також прибуло 6 од. ББМ (МТ-ЛБ і БМП-1)», - повідомив він.

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Крім того, за його словами, у напрямку до Станиці Луганській зі сторони Луганська висунулася бронегруппа – 6 одиниць МТ-ЛБ і 3 одиниці БМП-1 (за попередніми даними – для посилення блокпостів бойовиків).

В районі Макіївки, за словами Тимчука, зафіксоване перекидання на південний напрямок 2 одиниць МТ-ЛБ (багатоцільовий легкий броньований транспортер) з ЗРК «Стріла-10».