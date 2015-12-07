На Донбас зайшов новий підрозділ збройних сил Росії - Генштаб

Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів начальник Генштабу генерал армії Віктор Муженко.

"Досі є угруповання російських військ на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, яке РФ не визнає. Хоча вони ходять зі своїми шевронами, на своїй техніці", - наголосив він.

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Крім того, Муженко заявив про отримання оперативної інформації про заходження на територію України підрозділу, який має на техніці ромб і цифру 29.

"Не буду говорити, який це підрозділ, але це частина ЗС Росії", - заявив начальник Генштабу.

Раніше Муженко заявив, що можливість чергової хвилі мобілізації залежить від ситуації на Донбасі. "На сьогодні таких передумов щодо проведення сьомої хвилі мобілізації теж не існує. Хоча вживаються певні заходи, і відповідно, буде прийнято рішення. Якщо буде сьома хвиля, то вона буде меншою за своєю чисельністю - кількість особового складу не так впливає на зниження або збільшення потенціалів військових частин", - наголосив Муженко.