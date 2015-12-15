Бойовики вночі запускали протитанкові керовані ракети у бік позицій сил АТО - штаб
07:20, 15 грудня 2015Війна
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В ніч на 15 грудня бойовики 11 разів відкривали вогонь в зоні АТО, що говорить про відносне скорочення інтенсивності збройних провокацій з боку терористів.
Сили АТО у відповідь вогонь не відкривали / Фото УНІАН
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.
Відзначається, що бойовики вели неприцільний обстріл по позиціях українських військових зі стрілецької зброї і гранатометів у Пісках, Опитному та Авдіївці.
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В районі Горлівки, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети і великокаліберні кулемети, терористи неприцільно гатили по Луганському. Також у бік українських позицій поблизу цього населеного пункту бойовики двічі запускали протитанкові керовані ракети.
У штабі наголосили, що сили АТО у відповідь вогонь не відкривали.
Активність бойовиків пішла на спад
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