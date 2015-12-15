Бойовики вночі запускали протитанкові керовані ракети у бік позицій сил АТО - штаб

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

Відзначається, що бойовики вели неприцільний обстріл по позиціях українських військових зі стрілецької зброї і гранатометів у Пісках, Опитному та Авдіївці.

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В районі Горлівки, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети і великокаліберні кулемети, терористи неприцільно гатили по Луганському. Також у бік українських позицій поблизу цього населеного пункту бойовики двічі запускали протитанкові керовані ракети.

У штабі наголосили, що сили АТО у відповідь вогонь не відкривали.