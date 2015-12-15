На Луганщині підірвався автомобіль з бійцями Нацгвардії

Приблизно о 12:30 вчора, 14 грудня, військовослужбовці Національної гвардії України, здійснюючи перевезення лісу на автомобілі «МАЗ», рухаючись по об’їзній дорозі поблизу с.Нижнєтепле Станично-Луганський району, наїхали на невідомий вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху було пошкоджено заднє праве колесо зазначеного автомобілю.

Читайте такожВ АП підтвердили, що на Маріупольському напрямку п'ятеро військових підірвалися на міні

Про це повідомляється на сайті Луганської обласної військово-цивільної адміністрації .

«У кабіні автомобіля знаходилися двоє військовослужбовців, які, на щастя, не постраждали. Зазвичай такі випадки у нас в області завершуються смертельно. Наразі правоохоронці встановлюють обставини справи, а саме, яким чином там опинився вибуховий пристрій», – повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.