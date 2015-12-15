Словацькі ЗМІ оприлюднили імена співвітчизників, що воюють за бойовиків на Донбасі (фото)

Імена двох словаків, що воюють на боці проросійських бойовиків на Донбасі, назвало місцеве видання Dennik N, яке цитує "Європейська правда". До них зокрема, належать Мартін Сойка Кепрта та Річард Браніцкі.

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За інформацією газети з надійних джерел, Кепрта до поїздки на Донбас займався фехтуванням, страйкболом та входив до організації, яка бореться з наслідками повеней. Він приїхав на Донбас у вересні 2014 року та увійшов до інтернаціональної бригади "П'ятнадцятка". У лютому був поранений під Дебальцевим і після загоєння рани почав тренувати новачків.

На питання, чому він вирішив воювати за терористів, Кепрта заявив, що "просто не любить цінності, які пропагує ЄС": "Я знайшов спосіб боротися з тим, що мені не подобається. Я борюся за інтереси тих, чиї погляди відповідають моїм переконанням".

Як пише видання, наразі Кепрта одружився на Донбасі та повертатися до Словаччини поки не планує.

У свою чергу Річард Браніцкі був одним із перших словаків, які поїхали на Донбас. За словами бойовика, на його рішення особливо вплинули повідомлення російських ЗМІ, тому що словацьким медіа він не вірив.

І хоча Браніцкі стверджує, що поїхав воювати на Донбас, щоб запобігти вбивствам жінок та дітей та боротися проти фашистів, насправді причина більш прозаїчна, пише словацьке видання.

Справа в тому, що на Батьківщині Браніцкі висунуто звинувачення, згідно з якими, він може провести у в'язниці до 20 років. Повідомляється, що мова йде про економічні злочини: шахрайство, розкрадання та ухилення від сплати податків.

У Словаччині Браніцкі залишив подругу та двох дітей.