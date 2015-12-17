На Донбасі на власному мінному полі підірвалася ДРГ бойовиків - розвідка

Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки при Міноборони України.

Зазначається, що низький рівень підготовки особового складу противника та відсутність контролю зі сторони командного складу призводить до масових випадків загибелі найманців.

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"Так, 15 грудня ц.р. під час виходу диверсійної розвідувальної групи на Маріупольському напрямку на власному мінному полі підірвались та загинули двоє військовослужбовців ДРГ зі складу 9 окремого мотострілецького полку (Новоазовськ) 1 АК", - йдеться у повідомленні розвідки.

Крім того, помічено факти помилкового наведення та пусків у незапланований район ракет 122-мм РСЗВ "Град" особовим складом реактивно-артилерійського дивізіону полку.

Раніше розвідка викрила місця зберігання "відведених" танків, САУ та "Градів" бойовиків.