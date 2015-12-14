Розвідка викрила місця зберігання "відведених" танків, САУ та "Градів" бойовиків

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони.

"Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Гольмівський, Горлівка, Карло-Марксове, Макіївка, Безіменне забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків, артилерійських систем калібром понад 100-мм (САУ) та 122-мм РСЗВ "Град", - йдеться у повідомленні.

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