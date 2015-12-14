Розвідка викрила місця зберігання "відведених" танків, САУ та "Градів" бойовиків
12:46, 14 грудня 2015Війна
12428 0
Розвідка дізналася місця зберігання забороненого Мінськими домовленостями озброєння бойовиків.
REUTERS
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони.
"Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Гольмівський, Горлівка, Карло-Марксове, Макіївка, Безіменне забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків, артилерійських систем калібром понад 100-мм (САУ) та 122-мм РСЗВ "Град", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожРозвідка виявила "відведені" танки, "Гради", САУ та міномети бойовиків біля лінії розмежуванняРаніше розвідка повідомляла, що бойовики сконцентрували у районі Алчевська, Первомайська та Донецька заборонене Мінськими домовленостями озброєння – танки, РСЗВ та артилерійські системи калібром понад 100-мм (САУ).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter