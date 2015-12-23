Ситуація у Комінтерновому: ОБСЄ повідомляє про міни і розтяжки, ЗСУ помітили танки, гаубиці та до 150 бойовиків "ДНР"

Про це йдеться у звіті місії за 22 грудня.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ спробували потрапити у Комінтернове (23 км на північний схід від Маріуполя), щоб перевірити повідомлення про наявність озброєних членів "ДНР" у селищі, але не змогла цього зробити через занепокоєння із безпековою ситуацією", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, спостерігачі місії зафіксували, що південно-західний та північно-східний в'їзди до селища були заблоковані мінами, розтяжками, нерозірваними снарядами та іншими вибуховими пристроями.

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На блокпосту на південно-західному в'їзді в селище представник Збройних сил України повідомив інструкторам ОБСЄ, що рано вранці було помічено п'ять танків, чотири 120-мм гаубиця та 100-150 членів "ДНР" у селищі.

До цього, цивільний мешканець селища по телефону повідомив спостерігачів ОБСЄ про присутність у Комінтерновому озброєних людей без розпізнавальних знаків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час брифінгу у Києві речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що бойовики, котрі вчора увійшли в село Комінтернове поблизу Маріуполя, проводять обшуки у будинках місцевих мешканців та мінують територію.