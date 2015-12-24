В Комінтернове увійшов підрозділ російської армії – ІС

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

Зазначається, що, незважаючи на оголошене "встановлення перемир'я" на період свят, російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують здійснювати активні обстріли (у тому числі з використанням установок типу 9П132 "Град-П" і ПТРК) і продовжують захоплення нових територій в так званій "сірій зоні" на приморському напрямку.

Зокрема, в "зоні Комінтернового" (Водяне-Комінтернове-Заїченко) бойовики розширюють свою присутність, перекидаючи додаткові сили і здійснюючи інженерне обладнання місцевості. Йде перекидання сил і засобів на правий фланг: зафіксовано перекидання з боку Новоазовська у напрямку Заїченко в доповнення до раніше перекинутого озброєння ще до 6 одиниць ББМ (в основному БМП-2, пара МТ-ЛБ з ЗУ-23-2). З боку Хомутовського степу через села Рози Люксембург і Порохня в даний район висувається ще одна бронегруппа – 3 танки, 2 МТ-ЛБ (з двома протитанковими знаряддями МТ-12 на буксирі), 4 одиниці БТР-80, 1 одиниця БРДМ-2.

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"Разом з посиленою "мотострілецькою ротою" бойовиків в н. п. Комінтернове увійшов підрозділ ЗС РФ. Відзначені спроби російських військовослужбовців обмежити численні акти мародерства з боку бойовиків "ДНР" в даному н. п.", - заявляє ІС.

Також в районі села Гранітне зафіксовано використання терористами ПТРК. Зокрема, піхотна група бойовиків, яка раніше займала позиції в районі Красного Октября, висунулася на автотранспорті з ПТРК на передній край північніше Гранітного, у бік Новогригорівки. Зайнявши позиції, бойовики зробили 2 постріли з ПТРК в бік блокпоста сил АТО північний захід від Гранітного.

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Крім того, в районі Горлівки зі стрілецького озброєння і двох станкових гранатометів АГС-17 бойовиками були обстріляні позиції української армії між селищем Шуми і Майорськом. Вогонь вівся з двох точок Горлівки – з селища шахти №6-7 і з боку вулиці Смирнова.