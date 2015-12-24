Доба "повної тиші" в зоні АТО: "виконувати Мінські домовленості бойовики не збираються"

З початку доби контрольовані Росією бойовики близько 15 разів порушували режим тиші на Донбасі. Про це заявив речник Антитерористичної операції Антон Миронович, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

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За його словами, ситуація у зоні АТО залишається напруженою. "Виконувати зобов'язання в рамках отстанніх домовленностей у Мінську проросійські незаконні збройні формування не збираються", - сказав Миронович.

"З початку доби вони близько 15 разів порушили режим повної тиші. Здебільшого бойовики використовують стрілецьку зброю, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети", - наголосив Миронович.

Окрім того, речник повідомив, що впродовж доби декілька разів працювали ворожі снайпери.

"Найскладніша ситуація залишається поблизу тимчасово окупованого Донецька та на Горлівсько-Світлодарській дузі", - заявив речник штабу АТО.