За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає
12:53, 28 грудня 2015Війна
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За добу в зоні проведення АТО загиблих та поранених серед українських військових немає.
Серед українських військових втрат немає / Фото УНИАН
Про це заявив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "Жоден військовослужбовець не загинув і не був поранений", - повідомив він.
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Андрій Лисенко також зазначив, що не було зафіксовано застосування важкого озброєння противниками.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець, троє зазнали поранень.
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