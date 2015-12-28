За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

Про це заявив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "Жоден військовослужбовець не загинув і не був поранений", - повідомив він.

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Андрій Лисенко також зазначив, що не було зафіксовано застосування важкого озброєння противниками.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець, троє зазнали поранень.