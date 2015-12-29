За добу в зоні АТО один військовий поранений внаслідок підриву на розтяжці

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНІАН.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, однак один дістав поранення", - зазначив він.

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За словами Олександра Мотузяника, військового поранено поблизу селища Широкине внаслідок підриву на розтяжці.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих та поранених серед українських військових не було.