За добу в зоні АТО один військовий поранений внаслідок підриву на розтяжці
12:54, 29 грудня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, один дістав поранення, підірвавшись на розтяжці поблизу селища Широкине.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНІАН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, однак один дістав поранення", - зазначив він.
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За словами Олександра Мотузяника, військового поранено поблизу селища Широкине внаслідок підриву на розтяжці.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих та поранених серед українських військових не було.
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