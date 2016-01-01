Бойовики накрили Піски вогнем із мінометів - штаб АТО

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ця зухвала провокація є черговим доказом відсутності у проросійських бойовиків моральних цінностей та нехтування ними будь-якими домовленостями. Обстріл завершився близько 21.00. За характером він був неприцільний", - зазначається у повідомленні.

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Також наголошується, що, за попередніми даними, втрат серед українських вояків немає.

"Всього, з початку доби, станом на 22.00 годину, російсько-терористичні бандформування здійснили 9 обстрілів у бік позицій сил АТО, здебільшого неприцільних", - підсумували у штабі АТО.