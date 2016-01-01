Бойовики накрили Піски вогнем із мінометів - штаб АТО

00:45, 01 січня 2016
Війна
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Починаючи з 20 години 20 хвилин проросійські бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів та автоматичного гранатомета по українських позиціях у населеному пункті Піски.

REUTERS

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ця зухвала провокація є черговим доказом відсутності у проросійських бойовиків моральних цінностей та нехтування ними будь-якими домовленостями. Обстріл завершився близько 21.00. За характером він був неприцільний", - зазначається у повідомленні. 

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Також наголошується, що, за попередніми даними, втрат серед українських вояків немає.

"Всього, з початку доби, станом на 22.00 годину, російсько-терористичні бандформування здійснили 9 обстрілів у бік позицій сил АТО, здебільшого неприцільних", - підсумували у штабі АТО.

(ОНОВЛЕНО)Проросійські бандформування та їх ватажки не бажають дотримуватись ні домовленостей досягнутих у ході телефон...

Опубликовано Прес-центр штабу АТО 31 декабря 2015 г.
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