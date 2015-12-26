Бойовики обстрілювали позиції сил АТО біля Опитного, Пісків та Авдіївки

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в соцмережі. За даними штабу, біля Донецька терористи порушували режим тиші в районі Опитного, Пісків та Авдіївки. Північніше Горлівки бойовики знову били біля Новгородського, Зайцевого, Майорська. Поблизу Світлодарська – по Луганському.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранені троє українських військовослужбовцівЗдебільшого противник використовував стрілецьку зброю, гранатомети, великокаліберні кулемети та снайперський вогонь. Проте під вечір біля Зайцевого бойовики двічі вдарили з 82-мм мінометів.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 грудня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилась про повне припинення вогню на лінії зіткнення з 00.00 у ніч на 23 грудня на період новорічних свят, однак терористи порушують режим тиші.