Вбивство ватажка "козаків" Дрьомова: українська сторона заперечує причетність до його смерті

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Жодним чином українська сторона до цього вбивства не причетна. Ми спостерігаємо, які внутрішні чвари у них всередині тривають. Таким чином - це результат протиріч, які панують між бойовиками, а також їхніми російськими кураторами", - сказав Мотузяник.

За даними МВС України, 11 грудня польовий командир терористів "казачий атаман" Дрьомов загинув внаслідок підриву його автомобіля на трасі між Первомайськом і Стахановим в Луганській області.