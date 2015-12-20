Вбивство ватажка "козаків" Дрьомова: українська сторона заперечує причетність до його смерті
Українська сторона не причетна до вбивства на Луганщині ватажка «казаков» Павла Дрьомова, його смерть стала результатом суперечок серед самих бойовиків та їхніх російських кураторів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів.
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"Жодним чином українська сторона до цього вбивства не причетна. Ми спостерігаємо, які внутрішні чвари у них всередині тривають. Таким чином - це результат протиріч, які панують між бойовиками, а також їхніми російськими кураторами", - сказав Мотузяник.
За даними МВС України, 11 грудня польовий командир терористів "казачий атаман" Дрьомов загинув внаслідок підриву його автомобіля на трасі між Первомайськом і Стахановим в Луганській області.