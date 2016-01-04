Прикордонники: за добу обстрілів блокпостів на лінії розмежування не зафіксовано

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"В районі проведення антитерористичної операції прикордонними нарядами та підрозділами ЗСУ польоти безпілотних літальних апаратів, які використовуються незаконними збройними формуваннями для здійснення повітряної розвідки, не фіксувалися", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що протягом останніх днів також не фіксувалися спроби переміщення через лінію розмежування товарів та вантажів. "Зазвичай їх намагалися перевозити на непідконтрольну територію транспортними засобами в об’їзд контрольних пунктів в'їзду-виїзду, або приховуючи в конструктивних особливостях автомобілів, які слідували через КПВВ", - відзначили в прикордонній службі.

Раніше УНІАН повідомляв, що на контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, пасажиро-транспортний потік починає зростати. 2 січня, в порівнянні з першим днем місяця, на окремих напрямках пасажиропотік збільшився вчетверо, проте є набагато меншим ніж в останні дні минулого року.