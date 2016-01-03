Поток транспорту у пунктах пропуску в зоні АТО в післясвятковий період зростає - прикордонники

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, вчора в порівнянні з першим днем січня на окремих напрямках пасажиропотік збільшився вчетверо, проте є набагато меншим ніж в останні дні минулого року.

За даними Держприкордонслужби, так всього через контрольні пункти прослідувал: КПВВ «Зайцеве» - 2175 осіб та 500 транспортних засобів; КПВВ «Мар’їнка» - 1730 осіб та 520 транспортних засобів; КПВВ «Новотроїцьке» - 2120 осіб та 660 транспортних засобів; КПВВ «Гнутове» - 705 осіб та 185 транспортних засобів; КПВВ «Станично-Луганське» - 810 осіб.

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«Сьогодні зранку на КПВВ «Зайцеве» та «Мар’їнка» черги з транспорту, який очікував на оформлення, були відсутні. На «Новотроїцькому» перебувало 50 транспортних засобів, що рухалися на виїзд до неконтрольованої території та 20 в зворотному напрямку. На «Гнутовому» знаходилася незначна кількість автівок – 10 та 5 на в'їзд і виїзд відповідно», - повідомляють прикордонники.

Враховуючи погіршення погодних умов та пониження температури повітря Державна прикордонна служба звертається до усіх громадян, які прямують через лінію розмежування, завчасно та ретельно готуватися до поїздок. Водночас повідомляється, що перед всіма КПВВ в зоні АТО Державною службою з надзвичайних ситуацій розгорнуті пункти обігріву.