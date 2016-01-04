У штабі АТО пояснили, в яких випадках українські військові мають повне право відкривати вогонь
Керівництво Антитерористичної операції та командири українських підрозділів тримають на особливому контролі недопущення випадків відкриття вогню нашими бійцями без серйозних та виправданих на те підстав.
Про це йдеться у повідомленні штабу АТО, розміщеному на сайті Міноборони.
Зазначається, що останнім часом в ефірних включеннях деяких українських ЗМІ з’явились заяви від окремих їхніх учасників про те, що українським підрозділам, які виконують завдання в зоні проведення АТО, не дозволено за будь-яких обставин застосовувати зброю».
«Прес-центр штабу АТО офіційно повідомляє, що згідно з останніми результатами Мінських домовленостей, в зоні проведення операції встановлений режим «повної тиші», дотримання якого передбачає незастосування зброї обома сторонами конфлікту», - йдеться у повідомленні.
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При цьому наголошується, що позиція керівництва АТО щодо застосування зброї підрозділами ЗСУ та інших силових відомств, задіяних в операції, була і є незмінною: українські воїни мають повне право використовувати зброю, яка не заборонена Мінськими домовленостями, у разі прямої загрози життю та здоров’ю особового складу та мирних мешканців, які мешкають та переміщуються вздовж лінії розмежування сторін.
Водночас, як зазначають у штабі, застосування зброї українськими захисниками передбачає лише прицільні та точні удари, спрямовані на придушення вогневих точок, знищення живої сили та техніки противника, який вступає у безпосередній вогневий контакт і здійснює спроби знищити наші сили, а також прорвати оборону сил АТО.
«Важливо, що керівництво операції та командири українських підрозділів тримають на особливому контролі недопущення випадків відкриття вогню нашими бійцями без серйозних та виправданих на те підстав», - наголосили в штабі.