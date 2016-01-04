У штабі АТО пояснили, в яких випадках українські військові мають повне право відкривати вогонь

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО, розміщеному на сайті Міноборони.

Зазначається, що останнім часом в ефірних включеннях деяких українських ЗМІ з’явились заяви від окремих їхніх учасників про те, що українським підрозділам, які виконують завдання в зоні проведення АТО, не дозволено за будь-яких обставин застосовувати зброю».

«Прес-центр штабу АТО офіційно повідомляє, що згідно з останніми результатами Мінських домовленостей, в зоні проведення операції встановлений режим «повної тиші», дотримання якого передбачає незастосування зброї обома сторонами конфлікту», - йдеться у повідомленні.

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При цьому наголошується, що позиція керівництва АТО щодо застосування зброї підрозділами ЗСУ та інших силових відомств, задіяних в операції, була і є незмінною: українські воїни мають повне право використовувати зброю, яка не заборонена Мінськими домовленостями, у разі прямої загрози життю та здоров’ю особового складу та мирних мешканців, які мешкають та переміщуються вздовж лінії розмежування сторін.

Водночас, як зазначають у штабі, застосування зброї українськими захисниками передбачає лише прицільні та точні удари, спрямовані на придушення вогневих точок, знищення живої сили та техніки противника, який вступає у безпосередній вогневий контакт і здійснює спроби знищити наші сили, а також прорвати оборону сил АТО.

«Важливо, що керівництво операції та командири українських підрозділів тримають на особливому контролі недопущення випадків відкриття вогню нашими бійцями без серйозних та виправданих на те підстав», - наголосили в штабі.