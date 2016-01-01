Бойовики в п'ятницю вже 24 рази порушили режим "повної тиші"

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Зазначається, що вдень для здійснення провокацій проти сил АТО бойовики використовували виключно стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

"Неприцільні обстріли в бік наших опорних пунктів були зафіксовані в районі Пісків та Опитного, що біля Донецького аеропорту, а також Троїцького, яке розташоване на межі Донецької та Луганської областей. На Горлівсько-Світлодарській дузі загарбники вели хаотичний вогонь біля Новгородського та Луганського", - наголошується в повідомленні.

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"Потреби для відкриття вогню у відповідь в українських захисників не було. Водночас ситуація цілком контрольована силами АТО", - підкреслюється в повідомленні.