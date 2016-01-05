Північніше окупованої Горлівки лунають постріли з боку бойовиків - штаб АТО

Про це повідомив прес-офіцер АТО Антон Миронович, передає "112 Україна".

"Досі лунають постріли північніше тимчасово окупованої Горлівки. Під обстріл бойовиків потрапило Зайцеве, також Луганське, розташоване за кілька кілометрів від населеного пункту Світлодарськ. Обстріли в основному хаотичні, а не прицільні. Спроб спровокувати наших бійців, влучень, за нашою інформацією, по наших бійцях не було, якихось пошкоджень інфраструктури не було. Інформація про поранених і загиблих наразі до нас не надходила. Сподіваємося, що обійшлося без жертв", - заявив він.

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Миронович зазначив, що протягом минулих діб силам АТО довелося тільки один раз використовувати стрілецьку зброю.

"Увечері, вже опівночі, і після півночі не було необхідності застосовувати, були хаотичні обстріли", - уточнив він.

Нагадаємо, вчора штаб АТО пояснив, що українські військові мають повне право використовувати зброю, яка не заборонена Мінськими домовленостями, у разі прямої загрози життю і здоров'ю особового складу та мирних жителів, які живуть і переміщаються уздовж лінії розмежування сторін.