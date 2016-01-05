Протягом дня у зоні АТО спостерігається зниження активності бойовиків – штаб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Ситуація в зоні проведення АТО залишається без суттєвих змін. Впродовж дня відмічається відносне зменшення активності бойовиків проросійських НЗФ», - йдеться у повідомленні.

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З початку доби зафіксовано 9 неприцільних обстрілів українських позицій з боку загарбників.

«Зокрема, бандити зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів відкривали вогонь в районі Новгородського, Луганського та південніше Троїцького.

Неподалік тимчасово окупованого Донецька окупанти зі стрілецької зброї по одному разу хаотично обстріляли опорні пункти українських захисників біля Опитного та Пісків», - повідомили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, упродовж минулої доби члени незаконних збройних формувань 20 разів відкривали вогонь у бік позицій українських сил, жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.