Ситуація в зоні АТО: за добу бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військових

Минулої доби проросійські незаконні збройні формування 20 разів відкривали вогонь в бік українських позицій, що майже вдвічі більше, ніж попереднього дня.

Пре це повідомляє прес-центр АТО.

Зокрема, після 18.00 вчорашнього дня до опівночі найбільш активними бойовики були в районі Донецького аеропорту. «Вони 7 разів вели хаотичний вогонь з великокаліберних кулеметів по Пісках, один раз зі стрілецької зброї – по Опитному», - йдеться у повідомленні.

На Горлівсько-Світлодарській дузі з великокаліберних кулеметів окупанти неприцільно били в бік Луганського, двічі зі стрілецької зброї та гранатометів – по Зайцевому, зазначають у штабі АТО.

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«На тій же ділянці фронту після опівночі бойовики невдало намагались спровокувати українських воїнів на порушення режиму «повної тиші», використавши станковий протитанковий гранатомет біля Зайцевого, стрілецьку зброю – біля Новгородського, ворожий великокаліберний кулемет хаотично бив в напрямку нашого опорного пункту декілька кілометрів південніше Троїцького», - резюмують у прес-центрі АТО.