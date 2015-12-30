Місія ОБСЄ зафіксувала 5 вибухів у районі Комінтернового

Про це йдеться у звіті місії від 29 грудня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі місії відвідали район з боку південно-західної частини Комінтернового (23 км на північний схід від Маріуполя) для спостереження за ситуацією з безпекою.

На блокпосту Збройних сил України, розташованому приблизно у 5 км на південний захід від селища, командир ЗСУ повідомив місію, що безпекова ситуація залишалася спокійною впродовж останніх 24 годин.

На останньому блокпосту ЗСУ перед Комінтерновим, розташованому приблизно у 1,5 км на південний захід від селища, місія спостерігала два цивільних транспортних засоби, які рухалися в бік селища.

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Водночас у звіті сказано, що під час перебування в цій місцевості "Спеціальна моніторингова місія чула п'ять вибухів, які сталися з невизначеної відстані на південь від розташування спостерігачів".

Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 29 грудня в Комінтерновому перебували близько 100 російських військових.