У Станиці Луганській бойовики відкрили "дружній вогонь" один в одного з гранатометів та стрілецької зброї
5 січня приблизно о 23:00 у Станиці Луганській на території, підконтрольній бойовикам, поблизу пішохідного пункту пропуску з окупованою територією сталася перестрілка між терористами з використанням стрілецької зброї та гранатометів.
Про це повідомили у прес-службі Луганської ОВЦА на сторінці у Facebook.
Зазначається, що стрілянину було добре чути у центрі Станиці та на околицях. Також було зафіксоване влучання зі стрілецької зброї у відділення Пенсійного фонду на території населеного пункту.
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"Швидше за все, бойовики не змогли поділити те, що "наколядували" на пішохідному переході, обпившись та почавши стріляти один в одного", – заявив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.
В районі пішого переходу у Станиці Луганській бойовики влаштували перестрілку з використанням автоматичної зброї та гран...Опубликовано Луганська обласна державна адміністрація 5 января 2016 г.