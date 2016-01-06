У Станиці Луганській бойовики відкрили "дружній вогонь" один в одного з гранатометів та стрілецької зброї

Про це повідомили у прес-службі Луганської ОВЦА на сторінці у Facebook.

Зазначається, що стрілянину було добре чути у центрі Станиці та на околицях. Також було зафіксоване влучання зі стрілецької зброї у відділення Пенсійного фонду на території населеного пункту.

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"Швидше за все, бойовики не змогли поділити те, що "наколядували" на пішохідному переході, обпившись та почавши стріляти один в одного", – заявив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.