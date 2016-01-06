Бойовики стали частіше накривати позиції сил АТО вогнем з гранатометів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«Вчора бойові дії велися лише на Донецькому напрямку, а на Луганському та Маріупольському напрямках перемир’я дотримувалося зразково. Попри це, почастішали випадки застосування ворогом гранатометів, і було зафіксовано ворожий мінометний обстріл позицій сил АТО», - підкреслив він.

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Лисенко також зазначив, що поблизу селища Луганське, що на Світлодарській дузі, ворог протягом доби застосовував великокаліберні кулемети.

«На околицях окупованої Горлівки бойовики епізодично порушували режим тиші протягом усієї доби, використовуючи стрілецьку зброю та станкові протитанкові гранатомети, а пізно ввечері випустили 8 мінометних мін по українських укріпленнях поблизу Майорська», - повідомив Лисенко.

Він також зазначив, що вчора дещо зменшилася інтенсивність ворожих обстрілів українських позицій поблизу Донецького аеропорту. Протягом доби, за його словами, там зафіксовано 4 ворожі збройні провокації.